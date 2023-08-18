Вслед за Неймаром: "Аль-Хиляль" усилился одним из лучших вратарей мира

Саудовский "Аль-Хиляль" объявил о трансфере вратаря испанской "Севильи" и сборной Марокко Яссина Буну.

32-летний голкипер подписал с саудовским клубом контракт на три года.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 19 миллионов евро. Еще два миллиона евро предусмотрено бонусами.

В прошлом сезоне Буну провел за "Севилью" 36 матчей, в которых пропустил 60 голов.

Также со своей национальной командой он дошел до полуфинала чемпионата мира-2022 в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.

Добавим, что "Аль-Хиляль" возглавляет португальский тренер Жорже Жезуш. Этим летом клуб подписал ряд звезд европейского футбола – Калиду Кулибали, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича, Малкома и Неймара.

Кроме того, "Аль-Хиляль" близок к завершению трансфера нападающего "Фулхэма" Александра Митровича.

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