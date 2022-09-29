Вслед за погибшим братом: российский чемпион ММА получил повестку в военкомат

Российского бойца ММА Владимира Минеева вызвали в военкомат на фоне "долевой" мобилизации Путина. Он готов воевать против Украины.

В России продолжают раздавать повестки в военкомат на фоне объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным "долевой" мобилизации. Она добралась и до чемпиона российского промоушена Fight Nights Global Владимира Минеева.

Об этом боец ММА рассказал в комментарии пропагандистскому каналу "Матч ТВ".

"Повестка пришла, я иду в военкомат на днях", — отметил он.

Минеева не останавливает тот факт, что на войне против Украины он уже лишился брата.

"Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду к военкомата, а там – как решит родина", – заявил он.

По словам бойца, он попадает под первую категорию при мобилизации.

"Я – десантник, стрелок, служил срочный срок и контракт. Боевого опыта у меня не было, но повестку я все равно получил. Десантников мало осталось, я так понимаю. Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец". Когда брата не стало, я переехал с семьей из Москвы обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, бабушкой и семьей брата", — отметил он.

Напомним, что повестки также получили российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов и бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.

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