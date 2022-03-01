Вслед за "русским кораблем": РФ и Беларусь выбросили из международного фигурного катания

Вслед за "русским кораблем": РФ и Беларусь выбросили из международного фигурного катания

Спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за военного вторжения на территорию Украины.

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В список видов спорта, из которых исключили РФ и Беларусь, вошли фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках.

"Совет ISU снова заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мнения обращены ко всему украинскому народу и стране... Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU.

Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что до дальнейшего сообщения никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ISU", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров. а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: