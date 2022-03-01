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Вслед за "русским кораблем": РФ и Беларусь выбросили из международного фигурного катания

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Вслед за "русским кораблем": РФ и Беларусь выбросили из международного фигурного катания

Associated Press

Спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за военного вторжения на территорию Украины.

В список видов спорта, из которых исключили РФ и Беларусь, вошли фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках.

"Совет ISU снова заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мнения обращены ко всему украинскому народу и стране... Совет оценит возможности оперативной гуманитарной помощи украинским членам ISU.

Следуя рекомендациям МОК, с целью защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что до дальнейшего сообщения никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ISU", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров. а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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