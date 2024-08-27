Вслед за Свитолиной: еще две украинские теннисистки преодолели стартовый круг US Open-2024

Марта Костюк и Ангелина Калинина успешно начали выступления на Открытом чемпионате США.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина вышли во второй круг US Open-2024.

На старте основной сетки Костюк (№19 WTA) уверенно победила Маккартни Кесслер из США (№63 WTA) со счетом 6:2, 6:3. А Калинина (№55 WTA) справилась с француженкой Осеан Доден (№86 WTA) – 6:1, 3:6, 6:1.

Во втором раунде Костюк поборется против британки Херриет Дарт (№78 WTA), а Калинина в "украинском дерби" встретится с Элиной Свитолиной (№28 WTA), которая в первом круге одержала волевую победу над аргентинкой Марией Лурдес Карле (№83 WTA).

Еще три украинки не сумели преодолеть стартовый круг US Open-2024. Даяна Ястремская (№34 WTA) уступила немке Юле Нимайер (№101 WTA) – 4:6, 7:6, 4:6. Юлия Стародубцева (№146 WTA) проиграла экс-первой ракетке мира "нейтральной" белоруске Виктории Азаренко (№20 WTA) – 6:3, 1:6, 1:6. А Леся Цуренко (№85 WTA) потерпела поражение от американки Пейтон Стернс (WTA №47) – 1:6, 5:7.

Последней из украинок в первом раунде US Open-2024 сыграет Екатерина Байндль (№329 WTA). Во вторник, 27 августа, она будет противостоять итальянке Элизабетте Коччаретто (№65 WTA).

Основная сетка Открытого чемпионата США-2024 продлится с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой US Open является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году в финале одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

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