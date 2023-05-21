Вспомнил близкого человека: Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хейни

Кроме этого, Василий не согласился с вердиктом судей по поводу поединка за звание "абсолюта".

Украинский боксер Василий Ломаченко объяснил, почему разрыдался после поражения в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

На пресс-конференции после поединка уроженец Белгород-Днестровского рассказал, что в тот момент вспомнил о своем сыне, который много раз ему звонил по телефону в день боя и называл "новым чемпионом".

"Я вспомнил о своем сыне. Сегодня он звонил мне семь раз, и каждый раз называл меня чемпионом. Постоянно говорил "Новый, новый!" (чемпион – прим]). Это очень больно для меня. Я просто вспомнил об этом", – сказал Ломаченко.

Также Василий заявил, что не соглашается с вердиктом судей, единогласно отдавших победу представителю США: 116–112, 115–113, 115–113.

"Сколько раундов я выиграл? Не знаю, я не могу сейчас вам это сказать. Это будет несерьезно с моей стороны. Мне нужно сесть, сфокусироваться на поединке, посмотреть и тогда я могу сказать. Но я на сто процентов уверен, что не проиграл этот бой.

В течение всего поединка я контролировал ситуацию. На протяжении всего боя я понимал, что побеждаю. Поэтому для меня, конечно, решение судей стало большим сюрпризом. После завершения 12 раундов я был уверен, что выиграл эту битву, но имеем то, что имеем.

На этот бой команда Хейни подготовила его немного иначе. Но в течение боя он ничего не менял. Он всегда использовал правый апперкот. Вы говорите о джебе. Ну, сегодня его не было.

После каждого раунда я возвращался к себе в угол и говорил: "Хорошо, это мой раунд". Возможно, я отдал Хейни какой-то раунд, но я был уверен, что выиграл другие. Я был уверен, что счет все это время за мной. Возможно, я не разбираюсь в боксе" – сказал Ломаченко.

Ранее была обнародована статистика ударов и судейские записки боя Хейни – Ломаченко. Украинец превзошел оппонента по количеству и точности ударов.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Хейни.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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