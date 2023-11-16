Вспомнил историю Давида и Голиафа: Усик отреагировал на официальное объявление боя против Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на официальное объявление боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер рассказал библейскую историю Давида и Голиафа, заявив, что с Божьей помощью собирается одержать победу над "Цыганским королем".

"Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Голиафе. Когда Господь даст мне его в руки, я сделаю свою работу. У Господа нет ничего невозможного.

Когда мы впервые посмотрели друг другу в глаза, Тайсон был очень энергичен, весел и очень мотивирован. В последний раз он был усталым. Мне безразлично, что Тайсон думает о моем поединке с Дюбуа. Была победа, руку подняли мне, судья зафиксировал, что удар был ниже пояса. Вы не можете выиграть чисто. Вы пытаетесь выиграть грязными приемами. Но этот мир чист", – сказал Усик во время пресс-конференции в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри устроили толкотню во время дуэли взглядов, которая состоялась после пресс-конференции.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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