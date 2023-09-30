Вспомнил о войне в Украине: известный промоутер предостерег от недооценки Усика в бою против Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который также является сопромоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о предстоящем бое своего клиента с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

91-летний американский промоутер заявил, что никогда не следует недооценивать украинцев. Арум привел пример войны Украины с российскими захватчиками, отметив, как наша страна дает отпор врагу.

"Усик – украинец. Никогда не списывайте со счетов украинцев. Понимаете, о чем я говорю? Кто вообще мог подумать, что они будут надирать задницу россиянам?

Сравните только Украину и Россию. Украина настолько меньше, если сравнивать с Россией. Но посмотрите, что происходит", – сказал Арум в комментарии Fight Hub TV.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Поединок Усик – Фьюри состоится в Саудовской Аравии. Точная дата проведения боя пока неизвестна. СМИ сообщали, что боксеры могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

На кону будут стоять все четыре самых престижных пояса хевивейта: WBO, WBA и IBF, которыми владеет украинец, а также WBC, принадлежащий британцу. Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на оглашение поединка с Фьюри.

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