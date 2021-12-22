Вспомнил прошлое: бывший боец UFC избил пять человек в отеле Лас-Вегаса

Вспомнил прошлое: бывший боец UFC избил пять человек в отеле Лас-Вегаса

Свою карьеру он завершил в 2019 году.

Экс-боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен вляпался в скандал.

Как сообщает MMA Fighting, 44-летний Соннен был задержан полицией за участие в нескольких драках на территории отеля в Лас-Вегасе.

Соннен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator, вероятно, избил пять человек. Он оштрафован за задание побоев в каждом конкретном случае.

По словам свидетеля, Соннен затеял драку с проходящей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию, что повлекло задержание Соннена. Чейла вывели из гостиницы в наручниках.

После завершения выступлений Соннен сосредоточился на работе на ESPN как ведущий и эксперт. У него также есть собственное шоу на YouTube. Кроме этого, Соннен организует турниры по грэпплингу под эгидой Submission Underground, в которых неоднократно участвовали известные бойцы UFC и других промоушенов.

Соннен не дерется с июня 2019-го. Тогда он проиграл Лиото Мачиде в турнире Bellator;

Всего на счету 44-летнего Соннена 31 победа при 17 поражениях в MMA.

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