Вспомнила о Баюл: Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Вспомнила о Баюл: Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Четырехкратная олимпийская чемпионка расстроена отношением власти к спортсменам в нашем государстве.

Легендарная пловчиха Яна Клочкова заявила, что не получила приглашение на торжественное празднование 30-летия Независимости Украины.

"Считаю очень важным в день 30-летия Независимости Украины присутствовать на таких официальных мероприятиях олимпийским чемпионам, спортсменам, представляющим нашу страну на международной арене, благодаря которым поднимается флаг, играет гимн Украины. Меня титулованную спортсменку, не пригласили", - сказала Клочкова.

Также Клочкова вспомнила о первой олимпийской чемпионке в истории независимой Украины Оксане Баюл, которую также не пригласили на празднование Дня Независимости. После этого бывшая фигуристка отказалась от украинского гражданства.

"Как мы все знаем, олимпийская чемпионка Оксана Баюл недавно отказалась от своего украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов.

Наверное, потому, что мы становимся ненужными, не находим поддержку в нашей стране, приходится делать такие поступки. В такой день, как сегодня, это отношение к нам проявляется. Конечно, все это очень печально и наводит на грустные мысли. Приходится задумываться о том, как быть и что делать", - сказала Клочкова.

Клочкова - единственная в истории Украины четырехкратная олимпийская чемпионка.

Яна является самой титулованной спортсменкой Украины на Олимпиадах. Также она десять раз побеждала на чемпионатах мира.

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