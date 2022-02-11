Вспомнили фейл Кумана: фанат попросил таланта "Барселоны" оставить автограф на живой свинье (видео)

Поросенок одели в форму сборной Испании.

Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч попал в забавную ситуацию. Один фанат подошел к машине футболиста со свиньей, одетой в футболку сборной Испании, и попросил оставить автограф.

Пуч не отказал и в окне своего автомобиля расписался на животном.

Видео, на котором футболист оставляет автограф на свинье, стало вирусным в сети:

Рики Puig firmando autógrafo a cerdo. pic.twitter.com/KFmi42yNbr — David Valdearenas (@DavidValdearen1) 10 февраля 2022

Фанат принес свинью не просто так. Все из-за бывшего тренера "Барселоны" Рональда Кумана: однажды он случайно совершил репост в Twitter серию популярного мультфильма "Свинка Пеппа", после чего фаны додумали смешную чант: "Don't watch Peppa Pig – let's play Rique Puig" ("Не смотри" "Свинку Пеппу" – дай поиграть Рики Пучу").

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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