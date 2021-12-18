Вспышка COVID-19: АПЛ отменила уже 10-й поединок за последнюю неделю

В элите английского футбола обостряется ситуация с заболеваемостью.
Матч 18 тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Бернли" не состоится в ранее запланированные дату и время.
Как сообщает, прессслужба хозяев поля поединок была перенесена за несколько часов до стартового свистка.
Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в "Астон Вилле"
Aston Villa может подтвердить, что в настоящее время премьера League fixture with Burnley должен был положиться на неустойчивый результат положительных Covid-19 результатов испытаний при нашем игровом шквасе.— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021
"Подтверждаем, что сегодняшний матч премьер-лиги по Бернли перенесен в связи с увеличением количества больных Covid-19 в нашем составе", — отмечается в сообщении клуба.
Всего из-за болезни с 12 декабря уже было отменено десять матчей разных туров (16, 17, 18).
- Среди запланированных сегодня пяти матчей состоится только встреча "Арсенала" и "Лидса".
- В турнирной таблице АПЛ "Астон Вилла" занимает десятое место с 22 баллами. "Бернли" идет на 18-й строчке с 11 очками.
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