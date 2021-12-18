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Вспышка COVID-19: АПЛ отменила уже 10-й поединок за последнюю неделю

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Вспышка COVID-19: АПЛ отменила уже 10-й поединок за последнюю неделю

Associated Press

В элите английского футбола обостряется ситуация с заболеваемостью.

Матч 18 тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Бернли" не состоится в ранее запланированные дату и время.

Как сообщает, прессслужба хозяев поля поединок была перенесена за несколько часов до стартового свистка.

Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в "Астон Вилле"

"Подтверждаем, что сегодняшний матч премьер-лиги по Бернли перенесен в связи с увеличением количества больных Covid-19 в нашем составе", — отмечается в сообщении клуба.

Всего из-за болезни с 12 декабря уже было отменено десять матчей разных туров (16, 17, 18).

  • Среди запланированных сегодня пяти матчей состоится только встреча "Арсенала" и "Лидса".
  • В турнирной таблице АПЛ "Астон Вилла" занимает десятое место с 22 баллами. "Бернли" идет на 18-й строчке с 11 очками.

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