Вспышка COVID-19: АПЛ отменила уже 10-й поединок за последнюю неделю

Вспышка COVID-19: АПЛ отменила уже 10-й поединок за последнюю неделю

В элите английского футбола обостряется ситуация с заболеваемостью.

Матч 18 тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Бернли" не состоится в ранее запланированные дату и время.

Как сообщает, прессслужба хозяев поля поединок была перенесена за несколько часов до стартового свистка.

Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в "Астон Вилле"

Aston Villa может подтвердить, что в настоящее время премьера League fixture with Burnley должен был положиться на неустойчивый результат положительных Covid-19 результатов испытаний при нашем игровом шквасе. — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021

"Подтверждаем, что сегодняшний матч премьер-лиги по Бернли перенесен в связи с увеличением количества больных Covid-19 в нашем составе", — отмечается в сообщении клуба.

Всего из-за болезни с 12 декабря уже было отменено десять матчей разных туров (16, 17, 18).

Среди запланированных сегодня пяти матчей состоится только встреча "Арсенала" и "Лидса".

В турнирной таблице АПЛ "Астон Вилла" занимает десятое место с 22 баллами. "Бернли" идет на 18-й строчке с 11 очками.

Читайте также:

Вспышка COVID-19: клубы АПЛ требуют срочно приостановить чемпионат

В элите английского футбола зафиксировано рекордное количество заражения коронавирусом, перенесен матч одного из грандов

Гвардиола "обскакал" Клоппа и установил исторический рекорд АПЛ