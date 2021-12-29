Вспышка COVID-19: испанский гранд столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с аутсайдером Ла Лиги

Вспышка COVID-19: испанский гранд столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с аутсайдером Ла Лиги

Возможность проведения поединка под угрозой.

Каталонская "Барселона" продолжает отчитываться о новых заражениях коронавирусом в клубе.

По итогам очередного ПЦР-тестирования на COVID-19 еще трое футболистов "сине-гранатовых" получили положительный результат. Это Гави, Усман Дембеле и Самюэль Умтити, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Клуб сообщил о положительных случаях болезни в соответствующие органы здравоохранения. В "Барселоне" уже 7 инфицированных, из которых сразу 5 защитников — Умтити, Альба, Бальде, Лангле и Алвес.

Футболисты отправились на самоизоляцию, а боссы клуба сообщили соответствующие органы о случившемся.

Таким образом, проведение поединка против "Мальорки" под большим вопросом, поскольку в состоянии аутсайдера чемпионата также обнаружено большое количество зараженных.

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