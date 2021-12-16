Вспышка COVID-19: клубы АПЛ требуют срочно приостановить чемпионат

Командам нужно время на преодоление коронавируса.

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста количества заражений коронавирусом в командах.

Об этом сообщает ESPN.

Это значит, что лига будет вынуждена перенести сразу четыре тура АПЛ, начиная в эти выходные и вплоть до игр 1-2 января. Согласно предложению, игры Премьер-лиги возобновятся 15 января.

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Признавая, что клубы переживают вспышки COVID-19, премьер-лига заявила, что они намерены продолжить свой текущий график матчей, где это возможно, добавив, что здоровье и благополучие всех заинтересованных сторон остается их приоритетом.

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