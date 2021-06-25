"Встал, как пионер": фанаты жестко затроллили Усика за фото с Владимиром Кличко

"Встал, как пионер": фанаты жестко затроллили Усика за фото с Владимиром Кличко

Звездные боксеры встретились за пределами ринга.

В Instagram-аккаунте lomus_official было опубликовано фото с двумя легендами украинского и мирового бокса - Александром Усиком и Владимиром Кличко.

instagram.com/lomus_official

Кадр вызвал бурный ажиотаж у болельщиков, которые затроллили первого за его внешний вид на снимке. "Сашка встал, как пионер", - написал один из пользователей. "Александр стоит в такой позе, словно первоклассник рядом с выпускниками", - отреагировал другой. "А кто знает, у Александра туфли из какого века, простите", - добавил третий. "Саша, как на линейке в школе", - отметил еще один.

Что известно о следующем бое Усика?

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком. Дата боя все еще остается неизвестной.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик зловеще обратился к Джошуа перед потенциальным супербоем.

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