Вставляет палки в колеса: "Аталанта" пытается сорвать аренду Малиновского

Французский "Марсель" продолжает интересоваться услугами 29-летнего украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Об этом пишет OM Mercato со ссылкой на La Provence.

Французы пытались подписать украинца летом, но смогли добиться соглашения с "бергамасками".

"Провансальцы" намерены арендовать 29-летнего украинца. Впрочем, этот трансфер будет возможен, если Марсель продаст бразильца Жерсона.

К тому же "Аталанта" не хочет прощаться с игроком. Чтобы сделать невозможным аренду, итальянцы подняли цену на футболиста с 10 до 20 миллионов евро. Эта сумма неподъемна для "Марселя". Кроме того, во Франции не видят смысл платить такие деньги за игрока, срок действия контракта которого истекает через полгода.

В этом сезоне 29-летний украинец сыграл за "Аталанту" 14 матчей, в которых забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 18 миллионов евро.

Напомним, недавно СМИ писали, что Малиновский подписал новый контракт с "Аталантой".

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