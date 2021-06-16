Встреча Байдена и Путина или Евро-2020: российским журналистам не дали посмотреть матч сборной РФ

В пресс-центре накануне встречи глава США и России не захотели смотреть игру российских футболистов.

В пресс-центре Женевы, накануне встречи Байдена и Путина, швейцарцы отказались включить российским журналистам матч Финляндия — Россия на Евро-2020.

Об этом сообщает Telegram канал "Пул №3".

Российские журналисты отдыхали на веранде пресс-центра и захотели посмотреть матч своей сборной, которая как раз в то время играла с финнами. Однако хозяева отказались переключать канал.

"Ну и главный вопрос в Женеве: удастся убедить швейцарцев переключить телевизор на веранде пресс-центра на матч Финляндия — Россия? Не включили нам футбол. Равнодушные швейцарцам подвиги подопечных Черчесова (тренера сборной РФ)", — говорится в сообщении.

Напомним, что сборная России с трудом обыграла Финляндию в матче Евро-2020.

Ранее сообщалось, что ФИФА на полгода дисквалифицировала российского футболиста.

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