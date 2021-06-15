Встреча украинцев: результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22

Поединки состоятся 6/7 и 13/14 июля.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Своих соперников узнал 31 клуб. Отметим, что последний участник этого этапа определится по итогам предварительного раунда.

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Интересно, что уже на этой стадии болельщики увидят интересную украинскую битву: солигорский "Шахтер" под руководством Романа Григорчука будет противостоять болгарскому "Лудогорцу", в который недавно вернулся защитник Игорь Пластун.

Венгерский "Ференцварош", за который выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, сыграет против победителя предварительного раунда квалификации.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 6/7 и 13/14 июля.

Лига чемпионов-2021/22. Результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда

Группа 1

Фола (Люксембург) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Слован Братислава (Словакия) - Шемрок Роверс (Ирландия)

Мальме (Швеция) - Рига (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) - Легия (Польша)

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс) - Алашкерт (Армения)

ИК (Финляндия) - Будучность (Черногория)

Клуж (Румыния) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Шкендия (Северная Македония) - Мура (Словения)

Группа 3

Теута (Албания) - Шериф (Молдова)

Динамо Тбилиси (Грузия) - Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан)

Лудогорец (Болгария) - Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4

Ференцварош (Венгрия) - победитель предыдущего раунда

Жальгирис (Литва) - Линфилд (Северная Ирландия)

Флора (Эстония) - Хибернианс (Мальта)

Динамо Загреб (Хорватия) - Валюр (Исландия)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Жеребьевка предварительного раунда: 8 июня 2021 года

Жеребьевка первого отборочного раунда: 15 июня 2021 года

Жеребьевка второго отборочного раунда: 16 июня 2021 года

1/2 финала предыдущего раунда: 22 июня 2021 года

Финал предварительного раунда: 25 июня 2021 года

Первый отборочный раунд 6/7 и 13/14 июля 2021 года

Жеребьевка третьего отборочного раунда: 19 июля 2021 года

Второй отборочный раунд: 20/21 и 27/28 июля 2021 года

Жеребьевка плейоф: 2 августа 2021 года

Третий отборочный раунд: 3/4 и 10 августа 2021 года

Раунд плейоф: 17/18 и 24/25 августа 2021 года

Жеребьевка группового этапа: 26 августа 2021 года

Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года

Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года

1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года

1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года

1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года

Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)

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