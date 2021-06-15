Встреча украинцев: результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22

Поединки состоятся 6/7 и 13/14 июля.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Своих соперников узнал 31 клуб. Отметим, что последний участник этого этапа определится по итогам предварительного раунда.
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Интересно, что уже на этой стадии болельщики увидят интересную украинскую битву: солигорский "Шахтер" под руководством Романа Григорчука будет противостоять болгарскому "Лудогорцу", в который недавно вернулся защитник Игорь Пластун.
Венгерский "Ференцварош", за который выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, сыграет против победителя предварительного раунда квалификации.
Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 6/7 и 13/14 июля.
Лига чемпионов-2021/22. Результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда
Группа 1
Фола (Люксембург) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Слован Братислава (Словакия) - Шемрок Роверс (Ирландия)
Мальме (Швеция) - Рига (Латвия)
Буде-Глимт (Норвегия) - Легия (Польша)
Группа 2
Коннас-Ки (Уэльс) - Алашкерт (Армения)
ИК (Финляндия) - Будучность (Черногория)
Клуж (Румыния) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
Шкендия (Северная Македония) - Мура (Словения)
Группа 3
Теута (Албания) - Шериф (Молдова)
Динамо Тбилиси (Грузия) - Нефтчи (Азербайджан)
Маккаби Хайфа (Израиль) - Кайрат (Казахстан)
Лудогорец (Болгария) - Шахтер Солигорск (Беларусь)
Группа 4
Ференцварош (Венгрия) - победитель предыдущего раунда
Жальгирис (Литва) - Линфилд (Северная Ирландия)
Флора (Эстония) - Хибернианс (Мальта)
Динамо Загреб (Хорватия) - Валюр (Исландия)
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Жеребьевка предварительного раунда: 8 июня 2021 года
Жеребьевка первого отборочного раунда: 15 июня 2021 года
Жеребьевка второго отборочного раунда: 16 июня 2021 года
1/2 финала предыдущего раунда: 22 июня 2021 года
Финал предварительного раунда: 25 июня 2021 года
Первый отборочный раунд 6/7 и 13/14 июля 2021 года
Жеребьевка третьего отборочного раунда: 19 июля 2021 года
Второй отборочный раунд: 20/21 и 27/28 июля 2021 года
Жеребьевка плейоф: 2 августа 2021 года
Третий отборочный раунд: 3/4 и 10 августа 2021 года
Раунд плейоф: 17/18 и 24/25 августа 2021 года
Жеребьевка группового этапа: 26 августа 2021 года
Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года
Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года
1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года
1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года
1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года
Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)