Встречалась с динамовцем: футболист "Шахтера" сделал предложение возлюбленной возле Эйфелевой башни

Ефим Конопля и Анастасия Гладун женятся.

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля позвал замуж свою девушку Анастасию Гладун.

Попрощаться с холостяцкой жизнью 22-летний футболист сборной Украины решил красиво и сделал предложение своей избраннице на фоне Эйфелевой башни в центре Парижа.

Яркими фотографами пара поделилась в Instagram.

"Самое важное "Да" в нашей общей истории. Незабываемые ощущения, причина которых - любовь. Самые яркие и теплые эмоции, воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Наш город, наша любовь и только начало нашей большой и длинной дороги длиной в жизнь. 09.01. 2022", - написали влюбленные под серией снимков.

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

instagram.com/konoplya_efim26

Добавим, что новоиспеченная невеста Конопли ранее встречалась с защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым. После расставания между ними вспыхнул любовный скандал.

Попов увидел в соцсетях фото своей бывшей с Коноплей и назвал ее ШБ (прозвище девушек низкой социальной ответственности - прим.). В идиому входят прописные буквы двух синонимов слова путана - на букву Ш и Б, - прим.).

Девушка отреагировала на слова Дениса, на что он ответил грубостью, посоветовав "сдуть свисток".

В нынешнем сезоне Конопля провел в футболке "Шахтера" 11 поединков во всех турнирах, отличился голом и пятью ассистами.

Напомним, "любовные трансферы" в украинском футболе - привычное дело. Ранее бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги Даша Савина вышла замуж за защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. А журналистка Влада Седан, которая до этого находилась в отношениях с форвардом "горняков" Андреем Борячуком, вышла замуж и уже родила дочь Александру Зинченко из "Манчестер Сити".