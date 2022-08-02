Встретится с непобедимым боксером: украинский чемпион мира в шестой раз будет защищать свой титул

Чемпион мира по версии WBA в самом легком весе (до 50,8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) получил нового обязательного претендента.

Мировая боксерская ассоциация санкционировала бой между чемпионом WBA Super в самом легком весе украинцем Артемом Далакяном и непобежденным костариканцем Дэвидом Хименесом

Об этом сообщает Boxing Scene.

Стороны должны достичь соглашения до 31 августа, в противном случае судьба поединка будет решена на промоутерских торгах.

Далакян владеет чемпионским поясом с 2018 года, с тех пор провел пять успешных защит титула. Последний поединок украинца прошел 20 ноября прошлого года.

30-летний Хименес в 2021 году завоевал вакантные титулы WBC Latino и WBA Gold, а недавно победил американца Рикардо Сандовала.

Напомним, что непобедимый украинский боксер сверхтяжелого веса Александр Захожий присоединился к тренировочному лагерю чемпиона WBO, WBA и IBF Александру Усику.

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