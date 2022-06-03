ВСУ демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам силы и мотивации - игрок сборной Украины

ВСУ демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам силы и мотивации - игрок сборной Украины

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке национальной команды к решающему матчу за выход на ЧМ-2022 с Уэльсом.

В четверг, 2 июня, "сине-желтые" уже прибыли в столицу Уэльса Кадиффа. Команда Александра Петракова вечером провела первую тренировку на валлийской земле.

Своими впечатлениями от победной игры с Шотландией в полуфинале отбора к ЧМ-2022 поделился защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев, накануне отпраздновавший 30-летний юбилей.

Караваев поблагодарил Вооруженные силы Украины, которые противостоят российской вооруженной агрессии. По его словам, именно героизм наших воинов вдохновляет футбольную сборную на победы.

"Долетели до Уэльса очень хорошо, это зяняло немного времени. Здесь у нас есть все условия для проживания и восстановления. Все на высоком уровне, поэтому настроение у нас положительное. У меня хорошее самочувствие, чувствую себя молодым. Мне 30 лет, но много сил и энергии, хочется играть и тренироваться, сейчас для этого у нас есть все возможности, и все это благодаря нашим Вооруженным силам, которые отстаивают украинское государство, его независимость и честь, они дерутся там на фронте, а мы на своем месте должны продемонстрировать, что мы единая независимая нация.

Перед матчем с Шотландией я вспоминал, что на следующий день у меня день рождения. Хотел, конечно, не только победы, но еще и отличиться результативными действиями. И это у меня вышло. Но все равно, все мысли о сегодняшних трудных временах. Впрочем, уверен, что наша победа не за горами как на футбольном поле, так и на фронте. Наши Вооруженные силы демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации", - передает слова Караваева пресс-служба УАФ.

Поединок Уэльс - Украина начнется в воскресенье, 5 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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