ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян

Сергей Петров был ликвидирован ВСУ на Покровском направлении.

Сергей Петров

Сергей Петров / x.com/roman_bebekh

Бывший форвард луцкой "Волыни" и молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров был ликвидирован ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщила так называемая Федерация футбола оккупированной россиянами Евпатории.

Отмечается, что 28-летний Петров добровольно присоединился в ряды армии страны-агрессора летом прошлого года, попав в штурмовую бригаду.

Петров является воспитанником "Волыни". Он также выступал за "Зирку", ФК "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес".

После начала полномасштабной войны российских захватчиков против Украины уроженец Крыма вернулся на оккупированный остров, где играл за местные команды.

Петров имеет в своем активе один матч за молодежную сборную Украины (U-21), после 2022 года также играл в Узбекистане за "Машал" и "Коканд-1912".

