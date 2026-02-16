- Дата публикации
ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян
Сергей Петров был ликвидирован ВСУ на Покровском направлении.
Бывший форвард луцкой "Волыни" и молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров был ликвидирован ВСУ на Покровском направлении.
Об этом сообщила так называемая Федерация футбола оккупированной россиянами Евпатории.
Отмечается, что 28-летний Петров добровольно присоединился в ряды армии страны-агрессора летом прошлого года, попав в штурмовую бригаду.
Петров является воспитанником "Волыни". Он также выступал за "Зирку", ФК "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес".
После начала полномасштабной войны российских захватчиков против Украины уроженец Крыма вернулся на оккупированный остров, где играл за местные команды.
Петров имеет в своем активе один матч за молодежную сборную Украины (U-21), после 2022 года также играл в Узбекистане за "Машал" и "Коканд-1912".
