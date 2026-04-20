ВСУ ликвидировали футболиста-предателя Украины, который воевал на стороне россиян
Александр Половков погиб, воюя в армии государства-террориста против Украины.
ВСУ ликвидировали бывшего украинского футболиста Александра Половкова, воевавшего на стороне россиян.
О смерти 46-летнего Половкова сообщила так называемая Федерация футбола Должанска.
На протяжении профессиональной карьеры Половков играл за ряд украинских клубов. Он выступал за "Сталь" и "Зарю", а в конце 2013 года повесил бутсы на гвоздь.
В 2015 году Половков отправился на оккупированную территорию Донбасса, где начал сотрудничество с представителями оккупационных властей и местными коллаборантами. С тех пор он выступал за так называемый клуб "Шахтер" (Свердловск)", принимающий участие в псевдочемпионате так называемой "ЛНР".
После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Половков, вероятно, был мобилизован в военные формирования государства-террориста.
