Александр Половков / фото из соцсетей

ВСУ ликвидировали бывшего украинского футболиста Александра Половкова, воевавшего на стороне россиян.

О смерти 46-летнего Половкова сообщила так называемая Федерация футбола Должанска.

На протяжении профессиональной карьеры Половков играл за ряд украинских клубов. Он выступал за "Сталь" и "Зарю", а в конце 2013 года повесил бутсы на гвоздь.

В 2015 году Половков отправился на оккупированную территорию Донбасса, где начал сотрудничество с представителями оккупационных властей и местными коллаборантами. С тех пор он выступал за так называемый клуб "Шахтер" (Свердловск)", принимающий участие в псевдочемпионате так называемой "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Половков, вероятно, был мобилизован в военные формирования государства-террориста.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.

Также мы рассказывали, что ВСУ "задвухсотили" российского футбольного арбитра.

Кроме того, ВСУ ликвидировали генсека федерации каратэ страны-агрессора.