ВСУ ликвидировали на фронте генсека Федерации каратэ России

Сергей Увицкий погиб в Украине, куда пришел в состав армии оккупантов.

Генеральный секретарь Федерации киокушинкай России Сергей Увицкий погиб на Донбассе во время участия в войне против Украины.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба федерации.

41-летний Увицкий воевал против Украины в добровольческом отряде Российского союза боевых искусств "Союз", куда также вступили и другие представители этого вида спорта.

В частности, Сергей Плеханов (двухкратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организаций киокушинкой) и другие. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор РСБМ и директор Федерации всестилевого каратэ).

Увицкий был серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, победителем и многократным призером первенств страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист Александр Подставкин.

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