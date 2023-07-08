ВСУ "задвохсотили" российского футбольного арбитра, который поехал убивать украинцев

31-летний оккупант Даниил Шеметов был ликвидирован украинскими воинами.
На войне с Украиной погиб российский футбольный арбитр Даниил Шеметов.
Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
31-летний рефери из Ульяновска был командиром пушки отдельного гаубического дивизиона оккупантов.
На каком направлении и когда ВСУ ликвидировали российский футбольный рефери, не указано.
В стране-террористе отметили, что Шеметов "считался перспективным судьей". Вскоре он должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал назначение на матчи "пути регионов" Кубка России.
За свою карьеру уничтоженный оккупант работал на 41-м матче третьего дивизиона чемпионата России, а также на пяти поединках Кубка РФ.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист Александр Подставкин. Также ВСУ ликвидировали на фронте генсека Федерации карате России Сергея Увицкого.
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