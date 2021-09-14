Вся команда отказалась от сладостей: вратарь "Манчестер Юнайтед" рассекретил суперменю Роналду

Игроки "красных дьяволов" начали брать пример с 36-летнего Криштиану в питании.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, чем питается звездный новичок клуба Криштиану Роналду.

По его словам, португальский бомбардир уже оказывает влияние на своих партнеров в плане здорового питания. Вратарь "красных дьяволов" поделился историей, которая произошла во время командного ужина.

"Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин закончился, можно позволить себе яблочный пирог, брауни или еще что-то. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся.

Все смотрели, что в тарелке у Криштиану. Что в ней было? Киноа (хлебная зерновая культура - прим.), авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучшее тело в команде... После меня", - пошутил Грант.

"On Friday's you finish your dinner & you have a few cheat food out."



"Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano's plate!"



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo's presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP — talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2021

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Роналду феерически дебютировал за "Манчестер Юнайтед" после своего возвращения. В своем первом же матче португалец оформил дубль в ворота "Ньюкасла".

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. До своего возвращения в составе "манкунианцев" Криштиану провел 292 матчей и забил 118 мячей.

За трансфер Роналду МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Криштиану подписал контракт по схеме 2+1 .

. После четырех туров "красные дьяволы" с 10 очками возглавляют турнирную таблицу АПЛ. 14 сентября Роналду и Ко проведут матч стартового тура Лиги чемпионов с "Янг Бойз", а 19 сентября "манкунианцев" ждет игра АПЛ против "Вест Хэма".

Ранее ТСН Проспорт писал, что бывший шеф-повар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану.

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