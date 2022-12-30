"Всю ночь будет убегать, как маленький болван": Фьюри пригрозил "раздавить" Усика в бою за "абсолюта"

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе в потенциальном поединке с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

"Цыганский король" заявил, что устроит "охоту" на Усика и пообещал "поймать и раздавить" своего соперника.

Также британец рассказал, что предпочел бы сразиться с украинцем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", однако его промоутеры хотят организовать поединок на Ближнем Востоке.

"В идеале я мог бы биться с Усиком на "Уэмбли". Это огромный бой здесь, но мои промоутеры Фрэнк Уоррен и Боб Арум заинтересовались Ближним Востоком. Так что мы ждем, когда поступит предложение. Если поступит, то поступит, а если нет, то нет.

У нас есть возможность в кратчайшие сроки провести это мероприятие. Потому что Усика могут заставить биться с претендентами. Если наш бой не будет организован раньше, то он не состоится вообще.

Когда я доберусь до Усика, он будет раздавлен. Не думаю, что он достаточно велик и силен, чтобы выдержать удары. Он – естественный легковес. Когда мы оба были моложе и боксировали в любителях, то Усик был в среднем весе, в то время как я был хевивейтером и весил 110 килограммов.

Это вызов, но он всю ночь будет убегать, как маленький болван. А я буду охотиться на него, и когда мои руки ухватят его – он будет раздавлен", – приводит слова Фьюри The Telegraph.

Ранее промоутер Усика подтвердил договоренность с Фьюри по поводу проведения объединительного поединка. Его победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Официально дату и место боя еще не объявляли.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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