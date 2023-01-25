Вторая медаль за день: Украина выиграла еще одно "серебро" чемпионата Европы по биатлону

Антон Дудченко стал вторым в индивидуальной гонке среди мужчин.

Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по биатлону, который 25 января начался в швейцарском Ленцерхайде. Серебряным призером в индивидуальной гонке стал Антон Дудченко.

Допустив только один промах, Дудченко смог финишировать на второй позиции. Он уступил только новоиспеченному чемпиону Европы – норвежцу Эндре Стремсгейму, безупречно отработавшему на огневых рубежах.

"Бронзу" континентального первенства завоевал словенец Ловро Планко.

В топ-20 оказались еще два украинца – Артем Тищенко завершил гонку на 12-м месте, а Богдан Цымбал стал 19-м.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0) 51:05.9

2. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:04.7

3. Ловро Планко (Словения, 1+0+0+0) +2:16.5

4. Эрленн Бентегор (Норвегия, 1+0+1+0) +2:34.1

5. Филипп Наврат (Германия, 0+1+0+2) +2:44.3

6. Вебьерн Серум (Норвегия, 1+0+0+2) +2:58.3

...

12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58.7

19. Богдан Цымбал (1+0+0+1) +4:45.9

37. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31.9

46. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25.2

64. Денис Насыко (1+2+1+2) +8:56.8

Итак, после первого дня чемпионата Европы по биатлону в копилке сборной Украины уже две медали. Ранее Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке.

Следующие гонки континентального первенства пройдут в пятницу, 27 января. Программа соревнований продолжится спринтом у женщин и мужчин.

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