Вторая отставка за год: известного футболиста уволили з поста тренера украинского клуба

Василий Кобин официально покинул "Минай".

Главный тренер "Миная" Василий Кобин, который в прошлом выступал за "Шахтер" и сборную Украины, уволен со своей должности. Об этом сообщается на официальном сайте закарпатского клуба.

Решение было принято на совещании руководителей клуба. Отмечается, что президент "Миная" Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК "Львов", который минайцы проиграли со счетом 1:2.

Клуб поблагодарил Кобина за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

Интересно, что это второй за год уход Кобина с поста главного тренера "Миная". В конце марта после встречи Кобина с президентом клуба было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон. А в июне Кобин вновь возглавил "Минай".

Под его руководством Кобина "Минай" сыграл 64 матча на официальном уровне, в которых одержал 28 побед.

За это время "Минай" выиграл Первую лигу, дебютировал и одержал первые победы в УПЛ, а также выходил в полуфинал Кубка Украины.

В текущем сезоне "Минай" набрал 6 очков в 8 матчах и занимает предпоследнее место в УПЛ.

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