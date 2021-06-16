Кто остановит "Скуадру Адзурру"? Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020

Команда Роберто Мачини обеспечила себе выход в 1/8 финала.

Сборная Италии нанесла поражение команде Швейцарии в матче 2-го тура группы A на Евро-2020. Поединок на стадионе "Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:0.

Первый мяч в воротах Янна Зоммера побывал на 19-й минуте встречи. Автором результативного удара стал Джорджио Кьеллини, но гол был отменен после просмотра арбитрами повтора - у капитана итальянцев углядели игру рукой.

Прошло семь минут, и "Скуадра Адзурра" забила уже по правилам. Все для гола сделал Доменико Берарди. Он прошел правым флангом и сделал прострел в центр вратарской площади швейцарцев. Мануэль Локателли забивал уже в пустые ворота.

Associated Press

Италия продолжила доминировать на поле, но во второй раз смогла огорчить Зоммера уже после перерыва. На 52-й минуте Локателли ударом из-за пределов штрафной площади поразил самый угол ворот, оформив дубль.

В оставшееся время подопечные Роберто Манчини вполне могли довести дело до разгрома, но их подводила реализация. Только Чиро Иммобиле не реализовал две неплохих возможности.

Associated Press

Но без своего гола форвард римского "Лацио" с поля не ушел. На 89-й минуте он пробил Зоммера ударом метров с 25, установив тем самым итоговый счет матча.

"Скуадра Адзурра" стала первой командой, которая вышла в 1/8 финала Евро-2020.

Италия набрала 6 очков и вышла в лидеры группы, Уэльс (4 балла) - второй, Швейцария (1) - третья, Турция (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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