Кто остановит "Скуадру Адзурру"? Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020

Команда Роберто Мачини обеспечила себе выход в 1/8 финала.
Сборная Италии нанесла поражение команде Швейцарии в матче 2-го тура группы A на Евро-2020. Поединок на стадионе "Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:0.
Первый мяч в воротах Янна Зоммера побывал на 19-й минуте встречи. Автором результативного удара стал Джорджио Кьеллини, но гол был отменен после просмотра арбитрами повтора - у капитана итальянцев углядели игру рукой.
Прошло семь минут, и "Скуадра Адзурра" забила уже по правилам. Все для гола сделал Доменико Берарди. Он прошел правым флангом и сделал прострел в центр вратарской площади швейцарцев. Мануэль Локателли забивал уже в пустые ворота.
Италия продолжила доминировать на поле, но во второй раз смогла огорчить Зоммера уже после перерыва. На 52-й минуте Локателли ударом из-за пределов штрафной площади поразил самый угол ворот, оформив дубль.
В оставшееся время подопечные Роберто Манчини вполне могли довести дело до разгрома, но их подводила реализация. Только Чиро Иммобиле не реализовал две неплохих возможности.
Но без своего гола форвард римского "Лацио" с поля не ушел. На 89-й минуте он пробил Зоммера ударом метров с 25, установив тем самым итоговый счет матча.
"Скуадра Адзурра" стала первой командой, которая вышла в 1/8 финала Евро-2020.
- Италия набрала 6 очков и вышла в лидеры группы, Уэльс (4 балла) - второй, Швейцария (1) - третья, Турция (0) - четвертая.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.