Вторая победа за день: "Динамо" разгромно выиграло заключительный спарринг зимних сборов (видео)

Киевское "Динамо" разгромило болгарский ЦСКА 1948 в последнем товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. Встреча в городе Белек завершилась со счетом 1:4 .

В первом тайме в составе "бело-синих" отличились Николай Шапаренко и Владислав Ванат.

На старте второго тайма клуб из города София сократил отставание усилиями Марио Илиевски. Однако затем подопечные Александра Шовковского забили еще дважды – голы на счету Назара Волошина и Ваната, который оформил дубль.

Полное видео матча ЦСКА 1948 – "Динамо"

Для "бело-синих" это вторая победа за день, ведь ранее киевляне победили словенский "Марибор" (2:0). Перед этим "Динамо" на сборах в Турции проиграло немецкому "Магдебургу" (1:3), одержало победу над румынским ФКСБ (2:1) и вырвало ничью против польского "Видзева" (1:1).

Уже во вторник, 21 января, "Динамо" сыграет первый официальный матч в 2025 году. Киевляне посоревнуются с турецким "Галатасараем" в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы. После этого, 30 января, команда Шовковского завершит свою еврокубковую кампанию поединком с латвийским клубом РФШ.

Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы после шести поражений подряд. Сейчас "Динамо" занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы и остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

Напомним, киевляне отправились на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В первом матче "весенней" части УПЛ киевляне примут "Карпаты". Базовая дата поединков 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля.

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