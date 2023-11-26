Вторая подряд победа Шовковского: "Динамо" обыграло "Рух" в матче УПЛ (видео)

"Бело-синие" воспользовались ошибками соперника и уверенно взяли три очка.
Киевское "Динамо" победило львовский "Рух" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:0.
Динамовцы вышли вперед уже на шестой минуте встречи. Вратарь "желто-черных" Юрий-Владимир Герета отдал неточный пас, подарив мяч Александру Тымчику, а тот точно пробил в ближний угол.
Под занавес первого тайма "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете. Голкипер "Руха" сделал неудобную передачу на Дениса Пидгурского, которого сразу же обокрал Владислав Кабаев, вошел в штрафную и отправил мяч в левую "девятку".
Добавим, что для Кабаева этот забитый гол стал первым за "Динамо". Это был его 36-й матч в составе киевского клуба.
Обзор матча "Динамо" – "Рух"
Будет добавлен позже.
Следует отметить, что "Динамо" победило во втором матче подряд после отставки Мирчи Луческу с поста главного тренера. В прошлом туре столичный клуб во главе с Александром Шовковским обыграл "Кривбасс" (2:0).
После этого поединка киевляне с 22 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице УПЛ, но еще имеют три игры в запасе. "Рух" (24 балла) остался на пятой позиции.
В следующем туре чемпионата Украины команда Шовковского 3 декабря на выезде сыграет с "Минаем". Днем позже львовяне встретятся с "Зарей".
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