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Вторая подряд победа Зидана: Франция одолела Бельгию в Лиге наций
Единственный гол в конце противостояния забил Майкл Олисе.
Сборная Франции на выезде победила команду Бельгии в матче второго тура группы 1 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на арене "Стадион Короля Бодуэна" в Брюсселе завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этом противостоянии французы забили на 88-й минуте, когда Майкл Олисе отличился результативным ударом с передачи Райана Шерки.
Это вторая подряд победа Зинедина Зидана во главе сборной Франции. В его дебютном матче у руля "Ле Блэ" была обыграна Турция (1:0).
В другом матче 2-го тура этого квартета Италия на выезде разгромила Турцию (4:1).
После двух туров Франция (6 очков) возглавляет эту группу. Бельгия и Италия имеют по 3 балла. Турция (0) занимает последнюю строчку.
В следующем туре французы примут итальянцев, а бельгийцы дома сразятся с турками. Оба поединка запланированы на 2 октября.
Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций.