Вторая подряд россиянка: Свитолина узнала соперницу в 1/8 финала Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) узнала свою соперницу в 1/8 финала Australian Open-2026.

За выход в четвертьфинал австралийского мэйджора 31-летняя украинка сразится с седьмой рэкеткой мира – нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой.

В третьем раунде соревнований 18-летняя Андреева победила румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.

Свитолина и Андреева пересекались на корте один раз – в марте прошлого года украинка уступила сопернице из государства-агрессора в четвертьфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Для Элины это будет второй матч подряд против россиянки на Australian Open-2026. В третьем круге первая ракетка Украины одолела "нейтральную" Диану Шнайдер из РФ.

Перед этим Свитолина также победила испанку Кристину Букшу и обыграла польку Линду Климовичову.

Свитолина – единственная украинская теннисистка, которая продолжает выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основе турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Отметим, что лучшим результатом Элины на Australian Open являются три выхода в четвертьфинал (2018, 2019, 2025). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы турнира американки Мэдисон Киз.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.