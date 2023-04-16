Вторая потеря очков подряд: "Барселона" сенсационно не осилила одного из аутсайдеров Примеры (видео)

"Барселона" в выездном матче 29-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с "Хетафе" – 0:0 .

На протяжении игры команда Хави доминировала на поле и создала несколько хороших моментов, однако Рафинья, Бальде и Левандовски не воспользовались своими шансами. Как результат, безголевая ничья.

Обзор матча

Таким образом, "сине-гранатовые" во второй раз подряд потеряли очки в Примере. В прошлом туре команда Хави на "Камп Ноу" расписала ничью с "Жироной" украинца Виктора Цыганкова (0:0).

"Барселона" (73 очка) продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге. Каталонцы опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – на 11 баллов. "Хетафе" (31 пункт) борется за выживание и идет на 15-й позиции.

В следующем туре "блаугранас" 23 апреля примут "Атлетико". "Хетафе" в тот же день на выезде встретится с "Мальоркой".

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