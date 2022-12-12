Вторая трагедия за неделю: на ЧМ-2022 в Катаре внезапно умер еще один журналист

Катарский журналист Халид Аль-Мисслам, работавший на чемпионате мира-2022 фотокорреспондентом местного телеканала Alkass, умер во время турнира.

Печальную новость сообщило катарское медиа The Gulf Times.

Обстоятельства и причины смерти журналиста остаются неизвестными. Отмечается лишь, что он "внезапно умер во время освещения чемпионата мира".

"Аль-Мисслам, катарец, внезапно умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Мы верим в милость и прощение Аллаха для него и выражаем глубочайшие соболезнования его семье", – информирует издание.

Следует отметить, что это уже вторая за неделю смерть журналиста на Мундиале в Катаре. Ранее сообщалось, что американский журналист Грант Уол умер на стадионе во время матча ЧМ-2022. Его брат, Эрик Уол, подозревает, что представителя СМИ убили за поддержку ЛГБТ-сообщества.

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