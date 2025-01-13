Вторая украинская теннисистка выбыла из Australian Open-2025

Дарья Снигур не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла преодолеть первый круг основной сетки Australian Open-2025.

22-летняя украинка (№138 WTA) в напряженной борьбе уступила 11-й ракетке мира, американке Даниэль Коллинз.

Матч продолжался 1 час 41 минуту и закончился со счетом 6:7, 3:6. Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что Снигур попала в основу Australian Open-2025 благодаря тому, что перед этим сумела преодолеть три раунда квалификации.

Дарья стала второй украинкой, прекратившей выступления на Открытом чемпионате Австралии. Ранее турнир также покинула Юлия Стародубцева, которая в первом круге проиграла Лейле Фернандес из Канады (5:7, 4:6).

В свою очередь, Элина Свитолина и Марта Костюк пробились во второй круг Australian Open-2025.

Еще две украинские теннисистки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, свои матчи первого раунда австралийского мэйджора сыграют во вторник, 14 января.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Напомним, в одиночном турнире Australian Open-2024 лучший результат среди украинских теннисисток показала Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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