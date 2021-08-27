Второе "золото" в Токио: украинка Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в пауэрлифтинге

Второе "золото" в Токио: украинка Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в пауэрлифтинге

Наша соотечественница является мировой рекордсменкой в дисциплине.

Украинка Мариана Шевчук одержала победу в соревнованиях в пауэрлифтинге в весовой категории до 55 кг на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Наша соотечественница завоевала "золото", которое стало вторым для страны в столице Японии, взяв вес 125 кг с первой попытки. 128 кг и 133 кг она поднять не смогла, но и этого хватило для итоговой победы.

Day two of the #Powerlifting continues and we have some more medals to announce!#Gold goes to Mariana Shevchuk of #UKR in the Women's -55kg Final.#Silver to Cuijuan Xiao of #CHN #Bronze to Bersa Duman of #TUR #Paralympics #Tokyo2020 — Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021

Для Украины это 17-я медаль в Токио. В активе "сине-желтых" 2 золотые награды, 9 серебряных и 6 бронзовых.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, первое "золото" для Украины на Паралимпиаде-2020 завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

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