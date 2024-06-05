Второй летний трансфер: "Динамо" подписало игрока сборной Украины

Киевское "Динамо" подписало полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 27-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на пять лет – до лета 2029-го.

Пихаленок является воспитанником донецкого "Шахтера". За "горняков" провел 8 матчей во всех турнирах, голами не отмечался. В течение двух сезонов выступал в составе "Мариуполя" (40 матчей, 6 голов).

С сезона-2020/21 защищал цвета "Днепра-1", проведя за днепрян 102 матча и отличившись 20 забитыми мячами.

На счету Пихаленка 8 матчей в составе сборной Украины. Он дебютировал за национальную команду 8 июня 2022 года в матче Лиги наций против Ирландии.

В прошлом сезоне Александр сыграл в 31 матче за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Отметим, что Пихаленок стал вторым новичком киевлян этим летом. Ранее "Динамо" оформило трансфер полузащитника Максима Брагару, который в прошлом сезоне выступал за одесский "Черноморец".

Напомним, в сезоне-2023/24 "Динамо" заняло второе место в УПЛ, проиграв борьбу за чемпионство "Шахтеру". Команда Александра Шовковского сыграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и уже знает потенциальных соперников.

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