Второй летний трансфер: "Шахтер" объявил о подписании футболиста "Аякса"

Нападающий Лассина Траоре официально присоединился к "горнякам".

Донецкий "Шахтер" сообщил о переходе форварда амстердамского "Аякса" Лассины Траоре.

Контракт 20-летнего игрока с донецким клубом рассчитан до 2026-го года.

⚒ Лассина Траоре — в «Шахтере»! Добро пожаловать в клуб!



Контракт нападающего с «Шахтером» рассчитан на 5 лет.



✍️ Узнайте больше: https://t.co/O42AWJ4IAR. pic.twitter.com/XYOzaeZzgw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 18, 2021

На счету форварда 12 голов и 12 голевых передач в 31 матче за "Аякс". Также футболист забил 5 мячей в 14 матчах за сборную Буркина-Фасо.

В сезоне-2020/21 Траоре забил 7 мячей в 12 поединках чемпионата Нидерландов. Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах "Аталанты" (сыграл в 5 матчах группового этапа).

Это уже второй летний трансфер донецкого клуба. Ранее "горняки" за 18 миллионов евро купили полузащитника "Бенфики" Педриньо.

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