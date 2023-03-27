Второй матч Ротаня за сутки: молодежная сборная Украины проиграла Италии в контрольном спарринге

Молодежная сборная Украины (U-21) уступила сверстникам из Италии в товарищеском матче. Встреча в Реджо-ди-Калабрия завершилась со счетом 3:1 .

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте усилиями Ловато. Во втором тайме "сине-желтые" сумели сравнять счет – Кащук отличился на 68-й минуте.

Однако победа все же осталась за итальянцами. Лоренцо Коломбо оформил дубль, забив на 71-й и 82-й минутах.

Отметим, что в матче против Италии украинской "молодежкой" руководил Руслан Ротань, который только вчера во главе главной национальной команды противостоял Англии на "Уэмбли" в стартовом поединке отбора к Евро-2024.

Для молодежной сборной Украины это был второй товарищеский матч в марте. Ранее "сине-желтые" победили Данию – 3:2.

Напомним, с 21 июня по 8 июля сборная Украины U-21 выступит в финальной части чемпионата Европы-2023. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе стали Испания Хорватия и Румыния.

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