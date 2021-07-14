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Второй подряд гол белорусского новичка помог "Динамо" победить двукратного чемпиона Швейцарии

Второй подряд гол белорусского новичка помог "Динамо" победить двукратного чемпиона Швейцарии

ФК Динамо Киев

Киевский клуб обыграл "Сьон" в контрольном спарринге.

Киевское "Динамо" одержало победу над швейцарским "Сьоном" во втором товарищеском поединке на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Встреча завершилась в пользу "бело-синих" со счетом 2:0.

На 24-й минуте украинский клуб вывел вперед Жерсон Родригес - люксембуржец не забил пенальти, но на добивании расстрелял пустые ворота. А уже через три минуты преимущество команды Луческу удвоил белорусский новичок "Динамо" Илья Шкурин, который перебрался в Киев на правах аренды из московского ЦСКА.

Это первая победа киевлян на втором тренировочном сборе. Ранее "бело-синие" не сумели обыграть швейцарский "Серветт" (1:1). Ничью для "Динамо" тогда также спас Шкурин, поэтому гол в ворота "Сьона" стал для 21-летнего форварда вторым подряд за столичный клуб.

  • "Сьон" - двукратный чемпион Швейцарии. В прошлом сезоне команда финишировала 9-й в национальном чемпионате.

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  • Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.
  • Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на   22 сентября.
  • Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.