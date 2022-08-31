Второй подряд хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" уничтожить новичка АПЛ

"Манчестер Сити" на домашнем стадионе разгромил "Ноттингем Форест" в матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
Еще до перерыва тремя голами в воротах "лесников" отличился звездный форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Это его второй хет-трик подряд в АПЛ. В прошлом туре 22-летний норвежец отправил три гола в ворота "Кристалл Пэлас".
Во втором тайме хозяева добили соперника еще тремя голами. Свои имена на табло "вписали"Жуан Канселу и Хулиан Альварес, который оформил дубль.
Добавим, что "Ноттингем Форест" вернулся в элитный дивизион Чемпионата Англии после 23-летнего перерыва. "Ноттингем Форест" - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). Также команда выигрывала чемпионат Англии, дважды - Кубок Англии и четыре раза - Кубок лиги. Также в активе у "лесников" Суперкубки Англии и Европы.
- "Манчестер Сити" с 13 очками занимает второе место в АПЛ. "Ноттингем Форест" с 4 баллами идет 15-м в турнирной таблице.
- В следующем туре подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с "Астон Виллой", а "Ноттингем" примет другого новичка элитного дивизиона - "Борнмут". Оба поединка запланированы на 3 сентября.
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