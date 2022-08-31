Второй подряд хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" уничтожить новичка АПЛ

Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Еще до перерыва тремя голами в воротах "лесников" отличился звездный форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Это его второй хет-трик подряд в АПЛ. В прошлом туре 22-летний норвежец отправил три гола в ворота "Кристалл Пэлас".

Во втором тайме хозяева добили соперника еще тремя голами. Свои имена на табло "вписали"Жуан Канселу и Хулиан Альварес, который оформил дубль.

Добавим, что "Ноттингем Форест" вернулся в элитный дивизион Чемпионата Англии после 23-летнего перерыва. "Ноттингем Форест" - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). Также команда выигрывала чемпионат Англии, дважды - Кубок Англии и четыре раза - Кубок лиги. Также в активе у "лесников" Суперкубки Англии и Европы.

"Манчестер Сити" с 13 очками занимает второе место в АПЛ. "Ноттингем Форест" с 4 баллами идет 15-м в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с "Астон Виллой", а "Ноттингем" примет другого новичка элитного дивизиона - "Борнмут". Оба поединка запланированы на 3 сентября.

Читайте также:

АПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ: "Челси" потерпел сенсационное поражение от "святых", "Эвертон" с Миколенко в очередной раз ушел с поля без победы (видео)

Новичок АПЛ уволил главного тренера после позорного поражения от "Ливерпуля"