Второй раз подряд: бразильский клуб с экс-футболистами "Динамо" и "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес

В финале "Палмейрас" обыграл "Фламенго".
Стал известен победитель главного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес. Трофей достался "Палмейрасу", в финале "зелено-белые" одолели другой бразильский клуб "Фламенго".
Решающий поединок получился очень напряженным. Рафаэл Вейга на 5-й минуте вывел "Палмейрас" вперед, но "Фламенго" отыгрался на 72-й минуте усилиями Габриэла Барбозы.
Решающий гол турнира был забит в начале первого экстра-тайма. Героем финального матча стал Дейверсон, гол которого и принес "зелено-белым" трофей.
É CAMPEÃO! PELA TERCEIRA VEZ, AMÉRICA É NOSSA! REESCREVEMOS A HISTÓRIA E SOMOS TRICAMPEÕES DA #LIBERTADORES ! #AmericaV3rde #AlmaECoração pic.twitter.com/wuumnUZf0K— Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2021
Отметим, что в составе победителей участие в поединке принял бывший футболист киевского "Динамо" Дуду, а экс-нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано остался на скамье запасных.
- "Палмейрас" стал обладателем трофея второй раз подряд и третий раз в истории.
- Рекордное количество побед в Кубке Либертадореса имеет "Индепендьенте" - 7 титулов.