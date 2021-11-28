Второй раз подряд: бразильский клуб с экс-футболистами "Динамо" и "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес

Второй раз подряд: бразильский клуб с экс-футболистами "Динамо" и "Шахтера" выиграл Кубок Либертадорес

В финале "Палмейрас" обыграл "Фламенго".

Стал известен победитель главного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес. Трофей достался "Палмейрасу", в финале "зелено-белые" одолели другой бразильский клуб "Фламенго".

Решающий поединок получился очень напряженным. Рафаэл Вейга на 5-й минуте вывел "Палмейрас" вперед, но "Фламенго" отыгрался на 72-й минуте усилиями Габриэла Барбозы.

Решающий гол турнира был забит в начале первого экстра-тайма. Героем финального матча стал Дейверсон, гол которого и принес "зелено-белым" трофей.

Отметим, что в составе победителей участие в поединке принял бывший футболист киевского "Динамо" Дуду, а экс-нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано остался на скамье запасных.