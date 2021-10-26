Второй самый дорогой футболист планеты рискует больше не выйти на поле в 2021 году - СМИ

Второй самый дорогой футболист планеты рискует больше не выйти на поле в 2021 году - СМИ

Серьезная потеря для его клуба.

Дортмундская " Боруссия " понесла серьезную кадровую потерю.

Как сообщает Bild, "шмели" до конца 2021 года потеряли своего лучшего бомбардира команды — Эрлинга Холанда.

По информации источника, у 21-летнего норвежского футболиста разрыв мышц бедра. Это означает, что к тренировкам в общей группе футболист сможет вернуться только через шесть недель. Потенциально игрок может вернуться в состав в конце декабря, но не факт, что главный тренер сразу предоставит ему игровое время.

"Я не врач, не хочу спекулировать на эту тему. Эрлинг травмирован. У него повреждено то же бедро, но в другом месте", — отметил наставник "Боруссии" Марко Розе.

Бывший нападающий "Айнтрахта" Ян Оге Фьертофт, являющийся близким другом семьи Холландов, сказал: Может случиться так, что игра против "Аякса" была для него последней в этом году.

Таким образом, если неутешительный прогноз относительно Холанда подтвердится, он пропустит игру с мюнхенской "Баварией" в Бундеслиге, а также не поможет дортмундцам в трех следующих турах групповой стадии Лиги чемпионов.

В этом сезоне на счету Холанда 13 забитых голов и четыре ассиста в десяти поединках за клуб во всех турнирах. В частности, в Бундеслиге он расстроил соперников девять раз и отдал три результативных передачи в шести встречах;

В настоящее время "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице внутреннего первенства. После девяти туров в активе команды Розе 21 балл, что на один меньше, чем у "Баварии". В Лиге чемпионов, в свою очередь, дортмундцы идут вторыми, имея в своем активе шесть очков;

Следующий матч "Боруссия" проведет 26 октября. Это будет домашняя дуэль 2-го раунда Кубка Германии против "Ингольштадта".

Добавим, что Холанд является вторым самым дорогим футболистом в мире. Стоимость 21-летнего игрока составляет 150 млн евро. Эрлинг по этому показателю уступает только звезде французского ПСЖ – Килиану Мбаппе (160 млн).

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