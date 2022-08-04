"Второй шанс": в Сети появилось эффектное промо в уличном стиле к бою-реваншу между Усиком и Джошуа (видео)

Компания Matchroom Boxing сделала яркое видеопревью к повторному сражению между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Видео сделано в уличном стиле, где боксеры среди домов сначала проводят тренировку, а затем выходят на бой. Все это происходит в присутствии огромного количества болельщиков.

Соответствующее видео появилось на странице Matchroom Boxing в Twitter.

"Второй шанс", — говорится в сообщении к видео. Судя по всему, портал намекает на победу британца.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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