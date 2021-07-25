Второй суицид за неделю: еще один уругвайский футболист покончил с собой

Игроку было 27 лет.

Бывший футболист "Бостон Ривер" Эмилиано Кабрера совершил самоубийство.

О страшной трагедии сообщает Ovacion Digital. Уругвайскому игроку было 27 лет.

Кабрера - уроженец Санта-Росы. Он дебютировал в составе "Бостон Ривер", когда клуб играл во втором дивизионе. Позже выступал в Испании, а в последние годы играл в мини-футбол.

Отметим, что это уже второй за неделю суицид от футболистов из Уругвая. Ранеестало известно о смерти уругвайского игрока Вильямса Мартинеса. 19 июля 39-летний футболист, выступавший за команду "Вилья-Тереса" во втором профессиональном дивизионе Уругвая, покончил с собой.

"На прошлой неделе я потерял Вильямса Мартинеса, а накануне - Эмилиано. Мы должны быть более открытыми. Мы живем в обществе токсической маскулинности и боимся говорить, если с нами что-то не так. У меня была депрессия, но я попросил помощи и начал двигаться дальше. Мы должны больше говорить о таких проблемах", - приводит источник слова футболиста клуба "Карлос Мануччи" Фелипе Родригеса.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский футболист погиб в жуткой ДТП на Ивано-Франковщине.

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