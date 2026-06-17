Второй трансфер Моуринью: "Реал" объявил о подписании легенды "Манчестер Сити"

Бернарду Силва / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, подписал португальского полузащитника Бернарду Силву.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Контракт 31-летнего португалца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2028 года. Финансовые детали не разглашаются.

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Силва присоединится к "Реалу" в статусе свободного агента. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце июня.

Бернарду выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, когда перешел из "Монако". Вместе с "горожанами" португалец выиграл 20 трофеев: 6 раз АПЛ, трижды — Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз Кубок английской лиги, а также по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне Силва провел 53 матча за английский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Бернарду стал вторым трансфером "Реала" после назначения Моуринью. Ранее мадридский клуб объявил о подписании защитника лондонского "Челси" и сборной Испании Марка Кукурельи.

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Напомним, "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

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