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Второй за день матч УПЛ перенесли из-за затяжной воздушной тревоги
Вслед за поединком "Кривбасс" — "Харьков" не состоялась и игра "Верес" — "Кудровка".
Матч шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Вересом" и "Кудровкой" был перенесен на неопределенный срок из-за затяжной воздушной тревоги.
Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно был запланирован на субботу, 12 сентября, начало — в 18:00.
Однако встреча так и не началась из-за угрозы воздушных атак. Воздушная тревога в Ровенском районе прозвучала незадолго до старта матча (17:50) и длилась почти два с половиной часа.
Учитывая эти обстоятельства, матч был перенесен на более поздний срок. Дата проведения и время начала поединка будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.
Это уже второй за день матч УПЛ, который был перенесен из-за длительных воздушных тревог. Ранее та же участь постигла поединок в Кривом Роге между "Кривбассом" и "Харьковом".
Отметим, что это уже не первый день в этом сезоне, когда УПЛ вынуждена была перенести матчи из-за продолжительной воздушной тревоги. Ранее на следующий день перенесли поединок 4-го тура между "Зарей" и "Харьковом".
Кроме того, УПЛ перенесла матч 2-го тура "Черноморец" — "Колос" на неопределенную дату из-за удара российских оккупантов по стадиону "Черноморец" в Одессе.
Ранее сообщалось, что в "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев.