Второй за день матч УПЛ перенесли из-за затяжной воздушной тревоги

"Верес" / NK VERES RIVNE

Реклама

Матч шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Вересом" и "Кудровкой" был перенесен на неопределенный срок из-за затяжной воздушной тревоги.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Реклама

Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно был запланирован на субботу, 12 сентября, начало — в 18:00.

Реклама

Однако встреча так и не началась из-за угрозы воздушных атак. Воздушная тревога в Ровенском районе прозвучала незадолго до старта матча (17:50) и длилась почти два с половиной часа.

Учитывая эти обстоятельства, матч был перенесен на более поздний срок. Дата проведения и время начала поединка будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.

Это уже второй за день матч УПЛ, который был перенесен из-за длительных воздушных тревог. Ранее та же участь постигла поединок в Кривом Роге между "Кривбассом" и "Харьковом".

Отметим, что это уже не первый день в этом сезоне, когда УПЛ вынуждена была перенести матчи из-за продолжительной воздушной тревоги. Ранее на следующий день перенесли поединок 4-го тура между "Зарей" и "Харьковом".

Реклама

Кроме того, УПЛ перенесла матч 2-го тура "Черноморец" — "Колос" на неопределенную дату из-за удара российских оккупантов по стадиону "Черноморец" в Одессе.

Ранее сообщалось, что в "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев.

Новости партнеров

Новости партнеров