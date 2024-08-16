Втрое больше, чем к Олимпиаде: стало известно, сколько россиян и белорусов допустили к Паралимпиаде

В Париж поедут в нейтральном статусе 98 параатлетов из стран-агрессоров.

Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал количество российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Как ответили в МПК на запрос Tribuna.com, на Паралимпиаде в столице Франции будут соревноваться 98 параатлетов из стран-агрессоров (90 с российским паспортом и 8 – с белорусским).

"В Париже будет 90 "нейтральных" паралимпийцев с российским паспортом и 8 "нейтральных" паралимпийцев с белорусским паспортом", – говорится в заявлении.

Кроме допуска "нейтральных" параатлетов, МПК также издал документ, запрещающий протесты на Паралимпиаде-2024. В частности, это связано с тем, что на чемпионате Европы-2024 по параплаванию украинские спортсмены протестовали против участия пловцов с российским и белорусским паспортом.

Отметим, что на Олимпиаде-2024, которая состоялась в Париже с 26 июля по 11 августа, соревновался в нейтральном статусе 31 спортсмен из государств-агрессоров (15 с российским паспортом и 16 – с белорусским).

Паралимпиада-2024 состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Украину на Паралимпийских играх-2024 представят 140 атлетов, которые будут выступать в рекордном количестве видов спорта.

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