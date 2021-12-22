Вундеркинд "Барселоны" играет матчи с развязанными шнурками: причина может удивить

А ему уже 17 лет.
Полузащитник испанской "Барселоны" Гави проводит матчи с развязанными шнурками.
Как выяснилось, 17-летний вундеркинд "Блаугранас" выступает так, потому что банально не умеет их завязывать. Об этом рассказал в Twitter журналист Марк Марба Пратс.
"Гави с раннего возраста играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как их правильно завязывать. Он привык играть так и не беспокоится об этом", — сказал он.
Отмечается, что нередко с этой проблемой ему помогают одноклубники, завязывающие шнурки Гави.
- В этом сезоне на счету Гави 22 матча во всех турнирах, один забитый мяч и три результативных передачи;
- Этот талантливый футболист является воспитанником "Барселоны". Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года;
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 25 млн евро.
Ранее ТСН проспорт рассказывал о том, что Гави побил рекорд в сборной Испании, державшийся 75 лет.