Вундеркинд "Барселоны" играет матчи с развязанными шнурками: причина может удивить

А ему уже 17 лет.

Полузащитник испанской " Барселоны " Гави проводит матчи с развязанными шнурками.

Как выяснилось, 17-летний вундеркинд "Блаугранас" выступает так, потому что банально не умеет их завязывать. Об этом рассказал в Twitter журналист Марк Марба Пратс.

"Гави с раннего возраста играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как их правильно завязывать. Он привык играть так и не беспокоится об этом", — сказал он.

Отмечается, что нередко с этой проблемой ему помогают одноклубники, завязывающие шнурки Гави.

В этом сезоне на счету Гави 22 матча во всех турнирах, один забитый мяч и три результативных передачи;

Этот талантливый футболист является воспитанником "Барселоны". Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года;

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 25 млн евро.

Ранее ТСН проспорт рассказывал о том, что Гави побил рекорд в сборной Испании, державшийся 75 лет.